Юные художники из Ногинска отправили новогодние открытки бойцам СВО

В преддверии праздника учащиеся художественного отделения Купавинской детской школы искусств традиционно подготовили новогодние открытки с самыми искренними пожеланиями и словами поддержки для участников СВО. Юные художники вложили в свои работы частичку души, тепла и заботы, чтобы подарить солдатам праздничное настроение.

Каждая открытка была создана с большим вниманием к деталям: дети продумывали композиции, подбирали яркие краски и трогательные слова. На рисунках отразились новогодние сюжеты, пожелания победы, мира и скорейшего возвращения домой.

В этом году ребята из Купавинской детской школы искусств подготовили порядка 70 открыток. Эти работы стали не просто творческими проектами, а настоящим символом благодарности и поддержки для тех, кто сейчас защищает Родину.

Эстафету доброты подхватили учащиеся других образовательных учреждений Богородского округа. В акции приняли участие школы, центры дополнительного образования и учреждения культуры. Совместными усилиями было подготовлено около тысячи поздравлений для военнослужащих.

Кроме открыток, школьники и их родители регулярно собирают посылки с теплыми вещами, сладостями и необходимыми предметами для участников СВО. Такие акции проходят ежемесячно и становятся важной частью работы по поддержке солдат.

Подобные инициативы не только развивают творческие способности детей, но и воспитывают в них чувство единства, солидарности и патриотизма. Юные жители Богородского округа своим примером показывают, что добрые дела всегда находят отклик в сердцах людей, а поддержка близких делает даже самые трудные времена немного легче.

Новогодние открытки уже отправлены адресатам и обязательно подарят тепло и улыбки тем, кто сейчас далеко от дома.