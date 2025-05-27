Юные художники Богородского округа приняли участие в акции «Портрет героя»
Воспитанники Ногинской детской художественной школы приняли участие во всероссийской патриотической акции «Портрет героя». Мероприятие прошло в рамках занятия по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» в пятых классах.
Руководитель Богородского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Романов-Кудрявцев выступил для ребят натурщиком. Александр — участник спецоперации, гвардии лейтенант, офицер парашютно-десантного полка.
Встреча с учащимися творческих классов получилось интересная и продуктивная. Ребята нарисовали портрет героя мягкими материалами вместе с преподавателем Алексеем Саблиным.
Формат проекта уникален и сочетает в себе творческий процесс с живым общением с ветеранами и участниками спецоперации. В завершении урока приглашенный герой выбрал себе на память понравившуюся работу.
Лучшие произведения будут представлены на экспозиции выставки-форума «Российские технологии на службе Отечеству», которая состоится осенью 2025 года.
Акция проводится при поддержке Государственной думы Российской Федерации, государственного фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО.