Юные художники Богородского округа приняли участие в акции «Портрет героя»

Воспитанники Ногинской детской художественной школы приняли участие во всероссийской патриотической акции «Портрет героя». Мероприятие прошло в рамках занятия по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» в пятых классах.

Руководитель Богородского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Романов-Кудрявцев выступил для ребят натурщиком. Александр — участник спецоперации, гвардии лейтенант, офицер парашютно-десантного полка.

Встреча с учащимися творческих классов получилось интересная и продуктивная. Ребята нарисовали портрет героя мягкими материалами вместе с преподавателем Алексеем Саблиным.

Формат проекта уникален и сочетает в себе творческий процесс с живым общением с ветеранами и участниками спецоперации. В завершении урока приглашенный герой выбрал себе на память понравившуюся работу.

Лучшие произведения будут представлены на экспозиции выставки-форума «Российские технологии на службе Отечеству», которая состоится осенью 2025 года.

Акция проводится при поддержке Государственной думы Российской Федерации, государственного фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО.