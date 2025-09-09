Юного волонтера в Серпухове наградили медалью за помощь участникам СВО

Медаль «За бескорыстную помощь воинам России» вручили ученице школы № 18 Кире Колябиной. Труд юного волонтера отметили по инициативе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, Совета ветеранов вооруженных сил и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Награждение состоялось прямо во время урока в школе и стало большим сюрпризом для Киры Колябиной.

«Весной на Дне труда отметили работу Центра милосердия наградой „Доброе сердце“, а сейчас адресного признания заслужила сама Кира. Пусть пример юного волонтера послужит ориентиром для других юных жителей нашего округа», — сказал глава городского округа Алексей Шимко.

Школьница посвящает все свободное время волонтерской работе в Центре милосердия собора Николы Белого. В рамках благотворительных проектов она участвовала в сборе гуманитарной помощи, маскировочных сетей, военно-патриотических акциях. Кара Колябина собственноручно изготовила около тысячи фигурок ангелов-хранителей, которые отправили на передовую бойцам СВО.