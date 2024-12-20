Юнармейцы в Дмитрове собрали партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

В партию гуманитарной помощи вошли не только необходимые на фронте вещи, но и сделанные руками школьников поделки, открытки и письма. В каждом из них ребята написали бойцам теплые слова поддержки и благодарности.

Глава муниципалитета Иван Курданин сообщил, что весь собранный гуманитарный груз отправят на передовую в ближайшее время, чтобы поднять боевой дух защитников Отечества. Он поблагодарил юнармейцев, их родителей и педагогов за доброе дело и призвал всех жителей городского округа следовать этому примеру.

В Дмитровском округе регулярно проходят акции в поддержку участников СВО, в которых активно участвуют школьники и другие неравнодушные люди.