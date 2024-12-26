Юнармейцы Можайского округа подвели итоги 2024 года

Мероприятие прошло в Можайском культурно-досуговом центре. Для ребят организовали увлекательные мастер-классы и яркую концертную программу.

Юнармейцев поздравили с окончанием текущего года заместитель главы городского округа Елена Заболотная, начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, депутат окружного совета Александр Князев и ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Вяхирев.

Елена Заболотная отметила, что юнармейцы Можайска активно участвовали во всех мероприятиях, которые проходили в 2024 году. «Вы все время на боевом посту, а это говорит о вашей дисциплинированности и уверенности в будущем», — сказала замглавы муниципалитета.

На торжестве подвели итоги работы юнармейских отрядов городского округа. Лучшими были признаны «Патриоты России», второе место заняли «Дети мира», а третье разделили сразу три отряда: «Победа», «Бородинец» и команда «Имени Героя Советского союза Алексеева»

Руководителей юнармейских отрядов наградили благодарственными письмами главы Можайска, начальника управления образования и местного штаба «Юнармии».