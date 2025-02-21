Юнармейцы из Истры отправили гумпомощь бойцам СВО

Юные участники отряда «ЛУЧ» из Первомайской школы под руководством Татьяны Калугиной активно поддерживают бойцов. С начала специальной военной операции они активно участвуют в различных мероприятиях. К примеру, пишут письма солдатам, создают талисманы и своими руками изготавливают окопные свечи. К праздникам школьники записывают видеопоздравления, чтобы поднять боевой дух военных. Ребята всегда радуются, когда получают ответ от защитников. Это воодушевляет их продолжать творить добро.

В этот раз ребята передали на фронт бойцам: продукты, медицинские принадлежности, средства личной гигиены, а также поздравительные письма и открытки к празднику Дня защитника Отечества. В сборе помощи участвовали не только юные участники движения, но и их родители.