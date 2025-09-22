Юнармейцы из Чехова стали победителями военно-тактической игры

В финале всероссийской военно-тактической игры «Зарница 2.0» приняли участие более 900 детей со всей страны. В ходе соревнований имитировались реальные боевые действия, а наставниками для ребят выступили ветераны специальной военной операции, которые также являются участниками программы «Время героев».

Из 96 команд были сформированы четыре армии. Отряд «Орленок» из Любучанской средней школы и команды Центрального федерального округа вошли в состав «Оки». Их наставником стал Герой России Илья Споняков — ветеран специальной военной операции, который неоднократно проявлял мужество и самоотверженность в боях на Херсонском, Запорожском и Курском направлениях.

В течение недели ребята проходили гарнизонную службу и участвовали в масштабной военно-тактической игре, максимально приближенной к реальным условиям вооруженных конфликтов. В программе состязаний были комбинированный марш и соревнования по условно-военным специальностям: командиров, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, инженеров-саперов, медиков и операторов беспилотных летательных аппаратов. В испытаниях использовались элементы тактической медицины, радиосвязи, кибербезопасности и современные цифровые технологии.

По результатам финального столкновения подразделение «Ока», представляющее Центральный федеральный округ, блестяще обошло соперников — армию «Кама».