Юная художница из Долгопрудного подарила картину бойцу СВО

Участник специальной военной операции Алексей с позывным «Серп» встретился со школьницей Анжеликой Пастуховой. Юная художница вручила бойцу подарок, который стал его талисманом.

Отец Анжелики был профессиональным военным, прошел Чечню, а в 2021 году отправился добровольцем на СВО. Год назад он погиб. В семье осталось пятеро детей. Анжелика увлекается живописью, алмазной мозаикой и видеомонтажом, но военная тематика для нее является не просто сюжетом, а частью личной истории.

В знак благодарности за поддержку и помощь своей семье школьница подарила руководителю фонда «Защитники Отечества» Валентине Симонян картину с изображением бойца на фоне российского флага и надписью «Мы Русские, с нами Бог».

Валентина Симонян опубликовала работу художницы в соцсетях, и вскоре картину увидел Алексей. Боец ушел на СВО добровольцем в 2022 году, затем вернулся, а в сентябре того же года был мобилизован. Сейчас он служит по контракту, занимая должность штурмовика. В изображенном на картине военном он узнал себя.

Услышав, что ее работа нашла отклик в сердце участника СВО, Анжелика написала новую картину и вскоре лично вручила ее Алексею.

Для военнослужащего этот подарок стал чем-то большим, чем просто произведение искусства. «Будет висеть на самом видном месте. Где медали, где флаги», — сказал Алексей. В будущем он планирует показывать картину своим детям и внукам, превратив ее в семейную ценность.