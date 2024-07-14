Юлия Чичерина снялась в фильме об участии бывших заключенных в СВО

Рок-певица Юлия Чичерина снялась в фильме о том, как бывшие заключенные выполняют боевые действия в зоне СВО. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале , переслав отрывок из фильма корреспондента Александра Рогаткина.

«Люди, когда понюхают пороха, походят рядом со смертью, совсем другими становятся. Ведь Господь милостив, каждому дает шанс, в любом возрасте ты можешь раскаяться и исправиться. Так что все на фронт отмываться», — заявила она в отрывке фильма.

Как отметил закадровый голос, вокалистка не знала, что будет петь перед бывшими заключенными. Тем более, для Чичериной это не важно.

Певица неоднократно выступала с концертами в зоне СВО. Ранее она исполняла песни для военных в рамках «комуфляжной вечеринки». Так она ответила на нашумевшую «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.