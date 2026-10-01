Юбилейную «Солдатскую библиотеку» открыли в госпитале Солнечногорска

Московский областной госпиталь ветеранов войн в поселке Жилино в Солнечногорске 30 сентября стал площадкой для открытия 50-й «Солдатской библиотеки». Возникшая в Донецке инициатива уже объединила многие города страны и помогает участникам СВО в духовной и физической реабилитации.

Идея создания таких библиотек принадлежит корреспонденту «Солдатского радио» в Донецке Дмитрию Линтеру. Поддержку начинанию оказал Фонд славянской письменности и культуры, содействие в его воплощении оказывает АНО «Солдатская библиотека».

Участников церемонии приветствовали начальник госпиталя Сергей Яроцкий, председатель Фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий, настоятель храма святителя Луки Симферопольского на территории госпиталя иерей Василий Лакомкин, а также представители муниципальных библиотек. Выступавшие познакомили гостей с историей инициативы и составом поступившей литературы. Отдельно прозвучали слова благодарности губернатору, правительству Московской области и региональному Минздраву за оказанную поддержку.

«Проект приобретает федеральное значение. В „Солдатских библиотеках“ мы консолидируем усилия, которые прикладывает общество, чтобы приблизить нашу Победу. Всем сердцем откликаются государственные структуры, Русская православная церковь, издательства, неравнодушные люди», — подчеркнул Леонид Редкий.

Музыкальную программу для гостей подготовил автор-исполнитель Станислав Бартенев. Завершив выступление, он побеседовал с бойцами и оставил автографы на книгах.

Для размещения литературы в Жилине установили два стенда. Читатели могут выбрать произведения русской и мировой классики, издания духовно-нравственной и религиозной тематики, фэнтези и книги других направлений.

«Особенно радостно, что пятидесятая солдатская библиотека появилась именно в нашем госпитале, спасибо всем, кто приложил к этому усилия. Книги — это поддержка, опора, „тихий“ разговор, который помогает в трудную минуту. Пусть эта библиотека станет для наших защитников местом силы, душевного успокоения и внутреннего равновесия», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Книги для новой библиотеки передали Издательский совет Русской Православной Церкви, издательство «Сибирская Благозвонница», библиотеки Юго-Восточного и Восточного административных округов Москвы. Доставить и собрать стенды помогли сотрудники и прихожане храма преподобного Сергия Радонежского на Рязанке. Подготовку церемонии поддержал семейный клуб «Адам и Ева» Фонда славянской письменности и культуры.

В дальнейшем библиотека станет площадкой для общения бойцов с психологами, юристами и артистами. К встречам также смогут присоединиться все желающие оказать им поддержку.