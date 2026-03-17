Юбилей творческих коллективов Богородского округа отметили в Ногинске

14 марта зрительный зал дома культуры «Ямкино» гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих. Поводом для этого стал отчетный концерт музыкального театра «Золотая маска» и коллектива-спутника «Зазеркалье», организованный в честь десятилетия.

С приветственным словом к гостям праздника обратилась директор сельского дома культуры «Ямкино» Лариса Бедрединова. Она напомнила, что концерт является благотворительным, и все собранные средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования, медикаментов и прочих жизненно важных вещей для участников СВО.

На концерте также выступил настоятель Христорождественского храма отец Георгий, который подчеркнул, что благотворительный концерт — яркий пример того, как творчество становится инструментом реальной помощи фронту.

Образцовый коллектив «Золотая маска» и «Зазеркалье», которыми руководит Екатерина Кирина-Батанова, принимают активное участие в патриотических концертах и фестивалях, выезжают с новогодними поздравлениями к семьям участников СВО. В прошлом году в поддержку таких семей был организован показ спектакля «Джаз для истинных леди» в Районном доме культуры.

Также коллективы проводят благотворительные концерты в школе-коррекции для детей с ограниченными возможностями здоровья, для пожилых людей во Всероссийском обществе слепых в Ногинске, для детей с особенностями развития в Черноголовке.

Программа отчетного концерта насчитывала порядка 19 танцевальных и вокальных номеров, исполненных как опытными артистами, так и ребятами первого года обучения. Выступающие удивляли публику новыми постановками и вокально-хореографическими номерами, полюбившимися с прошлых лет. Концерт получился динамичным, красочным и подарил всем зрителям прекрасное солнечное настроение и непередаваемые эмоции.