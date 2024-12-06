Ярмарка в поддержку бойцов СВО прошла в школе «Гармония» в Можайске

Школьники своими руками приготовили на продажу выпечку и сладости. Юные предприниматели оформили свои торговые места в индивидуальном стиле. В итоге получилась небольшая, но очень уютная ярмарка.

Смысл акции — оказать поддержку тем, кому она необходима. Все деньги, вырученные школьниками, пойдут на благотворительность. Часть переведут в военный госпиталь, а остальные потратят на покупку новогодних подарков бойцам СВО.

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