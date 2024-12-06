Ярмарка в поддержку бойцов СВО прошла в школе «Гармония» в Можайске

Благотворительная акция «Щедрый вторник» прошла в можайской школе «Гармония». Ученики собрали средства на новогодние подарки участникам специальной военной операции.
Ежегодную акцию активно поддерживают участник СВО, депутат от Можайского округа Александр Князев и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.
Школьники своими руками приготовили на продажу выпечку и сладости. Юные предприниматели оформили свои торговые места в индивидуальном стиле. В итоге получилась небольшая, но очень уютная ярмарка.
Смысл акции — оказать поддержку тем, кому она необходима. Все деньги, вырученные школьниками, пойдут на благотворительность. Часть переведут в военный госпиталь, а остальные потратят на покупку новогодних подарков бойцам СВО.