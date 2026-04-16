Ярмарка трудоустройства для бойцов СВО прошла в Ленинском округе

В ходе ярмарки участники смогли лично пообщаться с представителями компаний и организаций, пройти собеседования и получить консультации. На площадке были представлены как государственные структуры и силовые ведомства, так и ведущие коммерческие предприятия региона, включая организацию из Домодедово и Ленинского округа. Также на ярмарке работали специалисты фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества Ленинского округа.

«Для наших ребят это реальная возможность определиться с будущим профессиональным направлением, напрямую задать вопросы работодателям и сделать уверенный шаг к мирной жизни. Было много предложений, которые заинтересовали наших ребят для дальнейшего трудоустройства. Мы благодарим администрацию Ленинского городского округа не только за предоставленный транспорт, но и за личное участие, сопровождение и всестороннюю помощь на каждом этапе мероприятия», — приводятся в сообщении слова руководителя Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимира Рогозы.

Почетными гостями мероприятия стали президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Лина Орлова, председатель Совета Московского крестьянского союза Рамиль Булатов, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Лидия Листратова.