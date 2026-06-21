Известный тиктокер умер на Украине после мобилизации

Тиктокер Денчик через несколько месяцев после мобилизации умер от пневмонии

Украинский блогер-миллионник, уличный музыкант Денчик (Денис Опара) умер после мобилизации от пневмонии. Об этом подписчики сообщили на его странице в TikTok.

В последний раз живым артиста встречали в декабре 2025 года. По словам подписчиков, к тому моменту блогера забрали военкомы ТЦК. После мобилизации Денчик вел телеграм-канал, снимаясь в военной форме.

Сообщения о смерти блогера появились под постами 21 июня. Подписчики рассказали, что он умер от пневмонии.

Тиктокер Денчик прославился короткими юмористическими видеороликами, снятыми на Крещатике в Киеве. На его страницу в TikTok подписались более 1,1 миллиона человек.

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