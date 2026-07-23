Из-за нехватки мужчин командиром роты ВСУ поставили женщину
Из-за нехватки мужчин командиром роты ВСУ Днепропетровской области назначили женщину. Об этом РИА «Новости» рассказал командир роты группировки «Центр» ВС России Александр Волков.
Во время допроса российская армия узнала от пленного информацию о маршрутах выдвижения украинских подразделений, местах их сосредоточения, путях прибытия из тыловых районов, используемой технике и пеших маршрутах выхода на позиции. Мужчина также отметил, что командиром роты поставили женщину, которая по званию является старшим лейтенантом.
«Пленный сообщил, что у них толерантные войска», — подчеркнул Волков.
По его словам, на такие кадровые решения командование пошло из-за нехватки мужчин в подразделениях. Чаще всего женщины служат операторами, в тыловых подразделениях или занимают командные должности, добавил боец.
Ранее российские войска поразили в портах Одесса и Черноморск инфраструктуру, которая использовалась ВСУ. Военные атаковали в том числе резервуары с горюче-смазочными материалами.