Из-за нехватки мужчин командиром роты ВСУ поставили женщину

Во время допроса российская армия узнала от пленного информацию о маршрутах выдвижения украинских подразделений, местах их сосредоточения, путях прибытия из тыловых районов, используемой технике и пеших маршрутах выхода на позиции. Мужчина также отметил, что командиром роты поставили женщину, которая по званию является старшим лейтенантом.

«Пленный сообщил, что у них толерантные войска», — подчеркнул Волков.

По его словам, на такие кадровые решения командование пошло из-за нехватки мужчин в подразделениях. Чаще всего женщины служат операторами, в тыловых подразделениях или занимают командные должности, добавил боец.

Ранее российские войска поразили в портах Одесса и Черноморск инфраструктуру, которая использовалась ВСУ. Военные атаковали в том числе резервуары с горюче-смазочными материалами.