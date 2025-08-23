Из Двуречной в Харьковской области эвакуировали более 50 человек
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что из поселка Двуречная эвакуировали более 50 человек. Его слова привело РИА «Новости».
«Вывезли более 50 человек», — сказал чиновник.
Как утверждает Ганчев, примерно столько же жителей остаются на месте и продолжают скрываться в подвалах из-за украинских обстрелов.
Он отметил, что военнослужащие фактически ежедневно находят людей и помогают им выбраться. Среди эвакуированных есть те, кому требуется медицинская помощь — их направляют в ближайшие лечебные учреждения.
Напомним, в конце января Минобороны России заявляло о переходе поселка Двуречная под контроль российской группировки войск «Запад».