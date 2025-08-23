Из Двуречной в Харьковской области эвакуировали более 50 человек

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что из поселка Двуречная эвакуировали более 50 человек. Его слова привело РИА «Новости» .

«Вывезли более 50 человек», — сказал чиновник.

Как утверждает Ганчев, примерно столько же жителей остаются на месте и продолжают скрываться в подвалах из-за украинских обстрелов.

Он отметил, что военнослужащие фактически ежедневно находят людей и помогают им выбраться. Среди эвакуированных есть те, кому требуется медицинская помощь — их направляют в ближайшие лечебные учреждения.

Напомним, в конце января Минобороны России заявляло о переходе поселка Двуречная под контроль российской группировки войск «Запад».