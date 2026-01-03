Заседание Совета депутатов Химок подвело итоги уходящего года

Под руководством главы округа Елены Земляковой депутаты обсудили важнейшие вопросы социально-экономической жизни муниципалитета. На мероприятии утвердили ключевой вектор развития района на предстоящий год.

Совет депутатов городского округа Химки завершил календарный год итоговым заседанием, в котором приняли активное участие члены муниципального органа власти и глава округа Елена Землякова. Повестка дня включала обсуждение основных направлений деятельности муниципалитета, оценки проделанной работы и планирования дальнейшей стратегии.

Один из важнейших вопросов касался корректировки бюджета, необходимой для закрытия финансового периода. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подтвердил, что все предусмотренные бюджетом социальные обязательства выполнены своевременно и в полном объеме.

Помимо финансовых аспектов, депутаты согласовали порядок распределения доли прибыли муниципальных организаций, направляя полученные средства на повышение устойчивости бюджета и рациональное расходование ресурсов. Отдельное внимание уделялось вопросам поддержания памяти героев, участвовавших в специальной военной операции. Члены Совета поддержали предложение установить мемориальные доски в честь химчан, проявивших выдающиеся личные качества и храбрость в условиях боевых действий, — Максима Пильника и Артура Уланова.

«Мы рассмотрели важные вопросы, необходимые для завершения уходящего года и уверенного входа в новый период. Принятые решения направлены на укрепление финансовой системы округа, стабильное развитие муниципалитета и сохранение исторической памяти о наших героях», — отметил Сергей Малиновский.

Заключительным этапом заседания стало утверждение плана работ Совета депутатов на 2026 год, обозначившего приоритетные задачи законодательного органа власти на ближайшее время. Этот документ станет важным инструментом координации усилий властей и представителей общественности в деле повышения благосостояния и комфорта жителей Химок.