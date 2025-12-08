Итоговое заседание антитеррористической комиссии прошло в Балашихе

В Балашихе состоялось итоговое заседание муниципальной антитеррористической комиссии, которое провел заместитель главы городского округа и руководитель аппарата АТК Олег Бурлин. В ходе встречи были подведены итоги работы в сфере профилактики терроризма и экстремизма за год и обозначены приоритетные задачи на предстоящий период.

За отчетный период в округе реализован комплекс социально значимых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и работу с молодежью. В детских школах искусств прошли тематические беседы и уроки памяти, посвященные жертвам Холокоста, укреплению гражданского единства и профилактике терроризма. В мае город принял Всероссийскую акцию «Журавли» и Международный фестиваль‑конкурс «Славянские встречи 2025». Осенью для школьников были организованы часы памяти «Нет терроризму! ДНР и ЛНР — своих не бросаем!».

Отдельное внимание уделялось поддержке детей и семей участников специальной военной операции. В сентябре в картинной галерее состоялась патриотическая акция «Мой папа — Герой!», в которой приняли участие более 20 детей, чьи близкие находятся в зоне СВО. Позднее в округе была представлена планшетная выставка «Герои операции „Поток“», посвященная военнослужащим, проявившим себя при освобождении Суджи.

Участники заседания отметили, что принятые меры способствовали сохранению межнационального и межконфессионального мира, а также минимизации рисков проявления экстремизма на территории округа. Одним из ключевых вопросов стала подготовка к новогодним и рождественским праздникам — комиссия обсудила организационные и превентивные меры безопасности на массовых мероприятиях. Также были сняты с контроля протокольные решения, исполнение которых подтверждено.