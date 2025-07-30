Итоги спортивного фестиваля ветеранов боевых действий подвели в Серпухове

В Серпухове прошел межрегиональный спортивный фестиваль ветеранов боевых действий «Кубок мужества», который объединил свыше 180 участников из шести субъектов Центрального федерального округа. Глава округа Алексей Шимко, депутаты, представители Единого центра поддержки участников специальной военной операции и Ассоциации ветеранов СВО обсудили итоги мероприятия.

Фестиваль провели для социализации ветеранов через спорт, а также для знакомства и общения единомышленников. В будущем его планируют сделать ежегодным и вывести на всероссийский уровень.

«Серпухов — территория спорта, и мы всегда рады принимать на своей земле участников соревнований разных уровней. Одна из задач — проработка вопроса с размещением спортсменов», — сказал Алексей Шимко.

В общекомандном зачете на фестивале «Кубок мужества» победили участники из Серпухова. В ближайшее время планируют организовать для защитников и их семей поездку в один из музеев Подмосковья.

В Серпухове всесторонне помогают бойцам и их близким. Так, в рамках акции «Собери ребенка в школу» от «Единой России» администрация округа вместе с депутатами и волонтерами обеспечит учеников первых классов из семей военнослужащих всем необходимым: тетрадями, ручками, портфелями и другими школьными принадлежностями.

Задать все интересующие вопросы можно специалистам Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», обратившись по адресу: город Серпухов, улица Советская, дом № 61/10.