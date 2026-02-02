Итоги реабилитации ветеранов СВО за 2025 год подвели в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве подвели итоги работы по реабилитации ветеранов СВО за 2025 год. Более 50 человек получили комплексную помощь.

За год реабилитацию в округе прошли 57 ветеранов. Еще 70 человек получили медобследование. Ветеранам передали 23 технических средства, а для шести семей улучшили жилищные условия.

«Сейчас мы сопровождаем 134 человека. Помогаем с медицинской реабилитацией, юридическими вопросами, поиском работы и психологической поддержкой», — сообщил глава округа Руслан Заголовацкий.

Всего в прошлом году трудоустроили 35 человек, а 24 ветерана прошли переобучение. Государственный фонд «Защитники Отечества» помогает демобилизованным, ветеранам с инвалидностью и семьям погибших.

Обратиться за поддержкой можно по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 51А. Здесь работают отделения фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов СВО.

Дополнительную информацию о льготах можно получить на сайте https://контрактмо.рф/ или в военкомате округа по адресу: г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, 7. Контакты для связи: фонд и Комитет семей — 8-917-502-22-14, 8-925-157-95-48; Ассоциация ветеранов СВО — 8-926-026-50-18.