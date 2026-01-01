Итоги развития стоматологической сферы в 2025 году подвели в Домодедове

Стоматологическая сфера продолжает планомерное развитие. 29 декабря глава округа Евгения Хрусталева провела рабочую встречу с главным врачом домодедовской стоматологической поликлиники Михаилом Каюгиным, где обсудили результаты 2025 года и планы на перспективу.

Главе округа и общественникам провели экскурсию по отделению на Каширском шоссе. Особое внимание уделили кабинету лечения под наркозом — с октября 2023 года здесь помощь получили 1250 пациентов.

В 2025 году в медучреждении были реализованы важные проекты: закуплены новые интраоральные сканеры, внедрена система искусственного интеллекта для повышения точности диагностики, модернизировано стерилизационное отделение в микрорайоне Южный, обновлено рентгеновское оборудование в отделениях на Каширском шоссе и в Южном. Кроме того, отремонтированы три кабинета, а за счет бюджета обновлены входные группы.

В планах на 2026 год — открытие двух новых стоматологических кабинетов, ремонт еще трех и закупка современного медицинского оборудования.

Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. В рамках губернаторской программы зубопротезирования для них действует принцип «зеленого коридора». На данный момент лечение уже завершили 47 бойцов.

«Важно, чтобы медицина развивалась не на словах, а на конкретных результатах — в оборудовании, условиях для пациентов и внимании к тем, кто особенно нуждается в поддержке, в том числе к участникам СВО», — отметила Евгения Хрусталева.

В настоящее время в учреждении полностью укомплектован врачебный состав. Коллектив активно участвует в волонтерской работе, оказывая помощь фронту, и продолжает следовать главному принципу — работать для людей.



