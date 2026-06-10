Итоги работы волонтеров подвели в центре поддержки бойцов СВО в Серпухове

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Серпухове подвели итоги совместной деятельности с Серпуховским благочинием и православными волонтерскими организациями. Участники встречи обсудили результаты взаимодействия и наметили дальнейшие планы.

Особые слова благодарности выразили отцу Михаилу и всем представителям благочиния за системную работу. Вместе с центром реализовали ряд акций и проектов: пасхальные гостиницы, масленичные мероприятия для героев, сбор новогодних подарков в рамках акции «Тепло дома». Все посылки освящают, чтобы защитники чувствовали заботу и понимали, что их ждут дома.

Одним из ключевых проектов года стали бесплатные занятия по английскому языку для детей участников СВО — их посетили 20 детей. Примерно столько же ребят занимались подготовкой к всероссийским проверочным работам, еще 15 — по другим предметам. На регулярной основе с семьями работает православный психолог. Это совместная инициатива центра поддержки и Центра милосердия Собора святителя Николая Чудотворца.

Организации взаимодействуют и в волонтерском направлении. Совместно проводятся молитвы, поездки в Сераксеево по приглашению благочиния, на регулярной основе проходят мероприятия во Всесвятском храме.

По итогам встречи представителей благочиния и волонтеров наградили благодарственными письмами от Комитета семей воинов Отечества за их труд и вклад в общее дело.