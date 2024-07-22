Итоги работы военных следственных органов подвели в России

В Москве подвели итоги работы военных следственных органов СК в первом полугодии 2024 года. Совещание провел генерал-майор юстиции Константин Корпусов.

Он отметил, что деятельность военных следственных органов не ограничивается фиксацией и расследованием преступлений Вооруженных сил Украины в условиях непрекращающихся боевых действий.

«За шесть месяцев текущего года в военные следственные органы поступили и приняты к рассмотрению свыше 46 тысяч обращений граждан, в первую очередь, участников СВО и членов их семей», — подчеркнул Корпусов.

Военные следователи проводят большую работу среди мигрантов — с начала года специалисты участвовали в более чем 1,5 тысячи рейдов.

В июне следователи проверили информацию о незаконных торговых точках в Котельниках. Специалисты выявили ряд нарушителей.