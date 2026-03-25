Итоги работы по поддержке участников СВО за год подвели в Красногорске
Во Дворце культуры «Подмосковье» собрались те, чей вклад в приближение победы трудно переоценить — представители Московского областного регионального отделения «Союза женщин России», Ассоциации ветеранов СВО Московской области» и филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Встречу приурочили к годовщине трехстороннего сотрудничества организаций.
С приветственным словом к тем, кто обеспечивает надежный тыл, обратились почетные гости — вице‑губернатор Подмосковья Мария Нагорная и министр территориальной политики региона Юлия Губанова.
«Все наши проекты и все наши дела нужны ребятам на фронте. Они должны знать, что мы их ждем, а их семьи получают не только материальную, но и моральную поддержку», — подчеркнула Мария Нагорная.
Благодарственными письмами губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства территориальной политики Московской области отметили активистов региональных сообществ.
В регионе налажена комплексная система поддержка участников СВО и их семей. Филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 30 тысяч обращений, проработал свыше 50 тысяч вопросов, из них около 48 тысяч уже решены — от юридической помощи и сопровождения в поиске без вести пропавших до психологической поддержки. Ассоциация ветеранов СВО реализует 133 проекта, насчитывает уже 3138 членов, из которых 665 ветеранов прошли программы профессиональной переподготовки, 202 трудоустроены. В зону спецоперации отправлено более 2100 тонн гуманитарной помощи и проведено уроков мужества.