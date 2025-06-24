Итоги работы по поддержке семей участников СВО за май обсудили в Балашихе

В Балашихе состоялось заседание депутатского объединения «Единая Россия», посвященное итогам работы за май. Главными темами стали поддержка участников спецоперации и их семей, организация приемов граждан, контроль за выполнением госпрограмм и участие в партийных инициативах.

В обсуждении приняли участие депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов и Владимир Шапкин. Участники проанализировали результаты по каждому направлению. Собравшиеся представили отчеты, обсудили предложения по повышению эффективности работы. Особое внимание уделили вопросам адресной помощи семьям военнослужащих и итогам личных приемов граждан, где жители смогли озвучить свои проблемы.

По итогам заседания депутаты решили продолжить работу по всем направлениям, внедряя предложенные улучшения. Такие встречи не только в Балашихе, но и во всем Подмосковье помогают выстраивать системный подход к решению актуальных задач и поддерживать связь с жителями.