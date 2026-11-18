Депутат Московской областной думы Артур Бадретдинов напомнил, что Красногорск стал первым муниципалитетом Подмосковья, где началась история ассоциации. В настоящее время в отделении трудятся 157 человек. Главное направление — работа с ветеранами спецоперации. Им помогали с реабилитацией, льготами, устраивали на работу. Параллельно каждую неделю проводили уроки мужества в красногорских школах. Также в округе открыли 14 Парт героев. Продолжался сбор гуманитарной помощи для бойцов и поддержка их семей. Всех, кто принимает в этом участие, поблагодарил депутат Мособлдумы Виктор Феоктистов.

Важном событием стало появление у красногорского отделения ассоциации постоянного адреса: Школьная улица, дом 6. Туда участники СВО и их близкие могут обратиться за поддержкой в оформлении документов и поиске работы. А 27 ноября в округе откроют филиал «Женского клуба СВО», который станет точкой опоры для матерей и жен бойцов.