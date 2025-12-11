Итоги работы юнармейцев в 2025 году подвели в Чехове

В День героев Отечества в школе № 10 состоялось торжественное подведение итогов годовой деятельности местного отделения «Юнармии». В течение всего этого времени ребята участвовали в военно-патриотических акциях, состязаниях, а также поддерживали бойцов специальной военной операции.

На данный момент в отделении насчитывается почти 3 тысячи юнармейцев. В течение всего года они показывали высокие результаты работы и занимали призовые места на различных соревнованиях. Их достижения — это результат целеустремленности, дисциплины и настоящего командного духа.

В начале года отряды участвовали в региональных военно-патриотических сборах по допризывной подготовке «Не числом, а умением!», в которых завоевали шесть призовых мест. В межрегиональной седьмой открытой военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой» округ Чехов занял третье место. В конце июня в Казахстане прошел международный сбор молодежи «Айбын», в котором приняли участие два юнармейца. Федор Соловьев и Ксения Крючкова из отряда «Орленок» в составе сборной команды региона выступили на всероссийском этапе военно спортивной игры «Юнавиа». 10 юнармейцев из отряда «Орленок» в составе армии ОКА стали победителями финала всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Важным аспектом деятельности отделения стало участие в акции «Письмо солдату», в ходе которой на фронт отправили более 10 тысяч посланий военнослужащим.

Глава округа Михаил Собакин вручил почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся юнармейцам и их координаторам за активное участие в деятельности движения, в организации военно-патриотических и спортивных игр регионального, федерального, международного уровня, популяризацию деятельности местного отделения «Юнармии».