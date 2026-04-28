Итоги работы Ассоциации ветеранов СВО подвели в Можайском округе

Круглый стол с участием представителей местного отделения Ассоциации ветеранов СВО прошел в администрации муниципалитета 24 апреля. На заседании подвели итоги работы организации и обсудили планы на ближайший период.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, заместитель главы Ольга Спиридонова, председатель совета депутатов Василий Овчинников, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Александр Князев в своем выступлении рассказал о результатах деятельности отделения за прошедший период. Особое внимание уделялось адресной помощи ветеранам боевых действий и членам их семей, а также взаимодействию с органами местного самоуправления и профильными учреждениями. Александр Князев также вручил медаль от ассоциации за участие в специальной военной операции Виктору Чигирю.

Участники встречи также обсудили ключевые направления дальнейшей совместной работы. Основными задачами являются расширение деятельности ассоциации и привлечение новых членов из числа ветеранов СВО. Были определены конкретные шаги по усилению социального сопровождения защитников и их семей, включая вопросы трудоустройства, медицинской помощи и психологической поддержки.

На заседании новым членам Ассоциации ветеранов СВО торжественно вручили удостоверения.