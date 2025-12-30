Итоги работы администрации за 2025 год подвели в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов выступил перед жителями с ежегодным отчетом по итогам 2025 года и обозначил планы на предстоящий период. Мероприятие прошло в Детской школе искусств в Видном.

В зале учреждения собрались участники специальной военной операции и их семьи, Герои России, депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, руководители местных организаций и предприятий, предприниматели, а также представители силовых ведомств и духовенства. Депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков также посетил мероприятие.

Станислав Каторов поблагодарил жителей за вклад в развитие округа.

«Уверен, что, сохраняя командный подход, открытость и уважение друг к другу, мы сможем и дальше делать наш округ местом, в котором хочется жить, работать и растить детей», — отметил руководитель муниципалитета.

Отдельное внимание во время доклада глава Ленинского округа уделил вопросам поддержки семей бойцов специальной военной операции и помощи фронту. Помимо этого, Станислав Каторов затронул темы здравоохранения, образования, благоустройства, строительства школ и детских садов, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

Руководитель муниципалитета отметил, что в текущем году удалось увеличить доходную часть бюджета и инвестиции, создать 20 тысяч новых рабочих мест. Также в Ленинском округе открыли две новые поликлиники, пять школ и семь детских садов.

«В 2026 год мы идем с большими планами, мечтами и верой в нашу команду, для которой нет ничего невозможного. Спасибо за доверие и совместную работу. Желаю каждому из вас новых достижений и как можно больше поводов для радости. Пусть 2026 станет годом наших общих побед!» — сказал Станислав Каторов.

В конце мероприятия он наградил сотрудников учреждений и предприятий округа, показавших наиболее высокие результаты в своей работе.