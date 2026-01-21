Итоги конкурса для детей участников СВО подвели в Серпухове

20 января в Едином центре поддержки участников СВО и их семей подвели итоги творческого конкурса рисунков. Мероприятие прошло по инициативе центра и главы округа Алексея Шимко.

В конкурсе «Снеговики города С.» дети изобразили любимых зимних персонажей. Работы участников отметили депутат окружного Совета Елена Акимова и руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева.

После награждения для юных серпуховичей организовали мастер-класс по созданию снежных символов зимы. Занятие провели педагоги Центра внешкольной работы, а анимационную программу подготовили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Как подчеркнул глава округа, такие встречи помогают поддержать семьи военнослужащих и создать для детей атмосферу праздника.

«Для нас эти встречи — возможность подарить детям радость и творческие минуты, а их защитникам — уверенность в том, что их семьи под надежной поддержкой», — отметил Алексей Шимко.