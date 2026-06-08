Итоги конкурса чтецов к юбилею Пушкина подвели в Серпухове

Встреча с участниками состязания «Читаем Пушкина на улице Пушкина» прошла 5 июня в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей. На суд жюри было представлено 14 видеоработ.

Участие в конкурсе приняли дети военнослужащих, волонтеры движения «Доброе сердце» Серпуховского колледжа и «Серебряные волонтеры».

Руководитель Общественной приемной Вадим Моторин рассказал гостям о жизни великого поэта и призвал глубже изучать родную культуру. Директор Центральной детско-юношеской библиотеки Людмила Емельянова поделилась интересными фактами из биографии Пушкина и провела викторину по его произведениям.

Для гостей выступили артисты Серпуховского музыкально-драматического театра. Елизавета Костиди, Полина Тараева и Александр Шарабарин показали литературную композицию «Письма из Болдино» и отрывок из «Евгения Онегина».

В поэтическом конкурсе победила дружба — каждый участник получил заслуженные призы. Руководитель Единого центра поддержки участников специальной военной операции Лидия Халачева вручила благодарственное письмо педагогу Образовательного комплекса имени Владимира Храброго Марианне Кирюшкиной за помощь в организации мероприятия. Праздник объединил любовь к поэзии и уважение к истории.​​