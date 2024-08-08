Истребители F-16 заметили в зоне спецоперации

Глава Каховского округа Филипчук: истребители F-16 заметили в Херсонской области

Фото: Unsplash

Истребители F-16 с 7 августа летают над Херсонской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Каховского городского округа Павел Филипчук.

Он заявил, что ВСУ такими действиями пытаются запугать жителей округа, и призвал не допустить этого.

«Уверен, срок службы у этих летунов комариный. Скоро все их собьют и уничтожат. И все они, уверен, станут экспонатами на Поклонной горе в Москве», — подчеркнул Филипчук.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что российские системы ПВО С-300 и С-400 сумеют справиться с F-16. Кроме того, Россия, по мнению авторов статьи, может попытаться выследить и уничтожить истребители прямо на аэродромах.

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