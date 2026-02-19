«Историческое ***». Ахмедова поразила россиян словами об СВО и Украине
Ахмедова сочла недостаток образования Зеленского одной из причин конфликта
Член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова в телеграм-канале резко высказалась о словах Владимира Зеленского. Медиаменеджер сочла, что в них следует искать «одну из причин трагедии».
Поводом для резкой критики стали слова украинского лидера о том, что он не намерен обсуждать с Россией исторические темы, в частности личность Петра I. Такое направление диалога Зеленский назвал «историческим ***».
По его мнению, дискуссии в этом направлении не помогут завершить конфликт.
Ахмедова заметила, что именно отсутствие базовых исторических знаний помешало Владимиру Зеленскому принять верные решения в 2022 году.
Если бы Зеленский еще в школе впитал в себя все это «историческое ***», возможно, у него было бы в 2022-м четкое понимание, почему надо подписать мирные соглашения, а не слушать Бориса Джонсона.
Марина Ахмедова
Журналистка выразила недоумение, что глава государства фактически хвастается собственной необразованностью. Ахмедова подчеркнула, что знание истории и понимание глобальных процессов является прямой обязанностью любого президента.
«Его незнание всего этого „исторического ***“ — одна из причин трагедии. <…> Неуч», — резюмировала Марина Ахмедова.
Предположительно, главным поводом для недовольства Зеленского стало возвращение в переговорную группу России Владимира Мединского. Тот после встречи с украинской делегацией пошутил, что на переговорах стороны остановились «на Крещении Руси».