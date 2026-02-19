Ахмедова сочла недостаток образования Зеленского одной из причин конфликта

Член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова в телеграм-канале резко высказалась о словах Владимира Зеленского. Медиаменеджер сочла, что в них следует искать «одну из причин трагедии».

Поводом для резкой критики стали слова украинского лидера о том, что он не намерен обсуждать с Россией исторические темы, в частности личность Петра I. Такое направление диалога Зеленский назвал «историческим ***».

По его мнению, дискуссии в этом направлении не помогут завершить конфликт.

Ахмедова заметила, что именно отсутствие базовых исторических знаний помешало Владимиру Зеленскому принять верные решения в 2022 году.