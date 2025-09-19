Исторический урок про Куликовскую битву прошел в Химках

В библиотеке семейного чтения № 1 в Химках прошел исторический урок, посвященный Куликовской битве. Патриотическое мероприятие стало частью масштабной программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в муниципалитете с прошлого года.

Участниками встречи стали читатели библиотеки, школьники, их родители и почетные гости.

«Очень важно помнить и говорить о таких переломных событиях нашей истории, как Куликовская битва. Это не просто даты в учебнике, это моменты, когда ковался дух нашей нации. Рассказывая о героях прошлого, о Дмитрии Донском, мы даем нашей молодежи пример несгибаемой воли, единства и любви к своей земле», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Гостям подробно рассказали о сражении 1380 года, которое стало переломным моментом в борьбе против ордынского ига.

Тему патриотизма в современном контексте продолжил член Ассоциации СВО Владислав Степушин, рассказавший о преданности Отечеству в наши дни.

«Сегодня, как и сотни лет назад, наши воины отстаивают интересы и будущее Родины. И наш долг — помогать им. В Химках с самого начала СВО организован сбор гуманитарных грузов. Общими усилиями жителей, добровольцев и волонтеров мы собрали и передали на передовую уже более 500 тонн помощи. Это наш вклад в общую Победу», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что такие мероприятия объединяют разные поколения вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.