Испытания дронов прошли в Богородском округе

В минувшие выходные на территории Богородского округа прошло тестирование дронов. В испытаниях приняли участие члены Ассоциации ветеранов СВО округа, бойцы специальной военной операции, а также пилоты-инструкторы БПЛА.

Были представлены модели грузового дрона, дрона с ИИ и с искусственным наведением на цель. Специалисты отметили высокую эффективность устройств. Вместе с тем, были выявлены небольшие недоработки, которые озвучат разработчикам для последующего их устранения.

Исследования и боевая апробация проводились с целью отбора тех изделий, которые действительно работают и могут помочь бойцам в зоне СВО. В ходе тестирования использовались инновационные технологии. По итогам испытаний были сделаны определенные выводы, результаты зафиксированы.

В Богородском округе на постоянной основе ведется масштабная работа сразу с нескольких направлениях, в том числе подготовка профессиональных кадров и квалифицированных специалистов, испытания спецтехники и средств защиты для бойцов СВО. Главной целью является успешная реализация боевых задач.

Напомним, в Ногинске на базе Центра поддержки участников СВО и их семе, открылся учебный центр беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуется администрацией округа и Ассоциацией ветеранов СВО. 16 ноября в стенах центра прошло первое, вводное занятие. Для участников, среди которых были ветераны СВО, бойцы, а также гражданские пилоты, была проведена учебная практика на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.