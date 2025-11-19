Инженеры из Фрязина улучшили производство уникальной техники для бойцов СВО

Первый заместитель главы городского округа Фрязино Наталия Князева, вместе с руководителем Ассоциации ветеранов СВО округа Александром Товаренко, заместителем председателя Московской областной организации ветеранов Владимиром Кавиным и руководством местного совета ветеранов посетили компании «Ф-МоторСпорт» и «Аврора Трейлер».

В ходе визита делегация осмотрела уникальные образцы техники, включая багги «Маламут», предназначенное для эвакуации раненых, и электрические эвакуационные тележки ТэТэ имени Андрея Филатова.

Работа фрязинских разработчиков была высоко оценена президентом России Владимиром Путиным на форуме «Все для Победы!».

С 2022 года эти предприятия под руководством братьев Мымриных активно поддерживают участников специальной военной операции, разрабатывая передовые технические решения.

В настоящее время продолжаются работы по улучшению этих технологий. В рамках проекта, поддержанного фондом президентских грантов, для тележки ТэТэ была разработана уникальная микросхема с функцией круиз-контроля. Также был представлен военный багги-пикап, который предназначен для оперативной переброски личного состава и вооружения.

Разработанные во Фрязино технологии уже зарекомендовали себя в боевых условиях и продолжают совершенствоваться для успешного выполнения задач специальной военной операции.