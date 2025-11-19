Инженеры из Фрязина улучшили производство уникальной техники для бойцов СВО
Первый заместитель главы городского округа Фрязино Наталия Князева, вместе с руководителем Ассоциации ветеранов СВО округа Александром Товаренко, заместителем председателя Московской областной организации ветеранов Владимиром Кавиным и руководством местного совета ветеранов посетили компании «Ф-МоторСпорт» и «Аврора Трейлер».
С 2022 года эти предприятия под руководством братьев Мымриных активно поддерживают участников специальной военной операции, разрабатывая передовые технические решения.
Работа фрязинских разработчиков была высоко оценена президентом России Владимиром Путиным на форуме «Все для Победы!».
В ходе визита делегация осмотрела уникальные образцы техники, включая багги «Маламут», предназначенное для эвакуации раненых, и электрические эвакуационные тележки ТэТэ имени Андрея Филатова.
В настоящее время продолжаются работы по улучшению этих технологий. В рамках проекта, поддержанного фондом президентских грантов, для тележки ТэТэ была разработана уникальная микросхема с функцией круиз-контроля. Также был представлен военный багги-пикап, который предназначен для оперативной переброски личного состава и вооружения.
Разработанные во Фрязино технологии уже зарекомендовали себя в боевых условиях и продолжают совершенствоваться для успешного выполнения задач специальной военной операции.