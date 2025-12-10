Инвестиционный форум прошел в Солнечногорске

Мероприятие «Трансформация роста» состоялось в мастерской управления «Сенеж». На площадке подвели итоги инвестиционной активности муниципалитета за 2025 год, обсудили механизмы поддержки бизнеса в Подмосковье, вопросы трудоустройства участников СВО и наметили приоритетные направления экономического развития региона.

В форуме приняли участие руководители профильных министерств и ведомств Московской области, ведущие руководители и предприниматели округа. В сопровождении администрации сейчас находятся 53 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций свыше 76 миллиардов рублей. Их реализация должна обеспечить появление более 12 тысяч рабочих мест. В числе крупных проектов названы производственный комплекс горного машиностроения «Гормаш Глобал», фармацевтический кластер «Авексима», а также производство и отгрузка сжиженного природного газа «Газпром СПГ технологии».

Организаторы отдельно отметили проекты, введенные в 2025 году: производство металлоконструкций «Аполло», «Полуприцепы Хелфиммер», изготовление опор освещения «Трейд маркет», производство электротехнического и IT-оборудования «Айсо-энерго», спортивного оборудования «Кенгуру ПРО» и «Декострой».

«Мы адаптировались под современные вызовы и начали формировать новую реальность для бизнеса. Динамика округа — одна из самых ярких в Подмосковье. Объем инвестиций в основной капитал с 2004 года вырос с 19 миллиардов рублей до 29 в 2025 году. Мы показали, что умеем держать слово и создавать условия для прибыльного бизнеса», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Первый заместитель главы муниципалитета Кирилл Типографщик проинформировал о программе «Земля за 1 рубль»: заключены договоры на 12 участков общей площадью 385 874 квадратных метров. Благодаря этой инициативе в 2026 году планируется запуск завода по производству шоколадной и ореховой пасты «Кранч Бранч».

Солнечногорским компаниям предоставлялись субсидии: более 40 миллионов рублей на покупку оборудования, свыше 6 миллионов — на лизинг, и около 5 были направлены социальным предприятиям. О мерах поддержки бизнеса подробнее рассказал заместитель министра промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

На форуме уделили большое внимание социально ориентированному бизнесу: местные предприятия активно помогают в сборе гуманитарной помощи и создают рабочие места для участников спецоперации. Так, из округа отправили свыше 300 тонн необходимых грузов, трудоустроили шесть ветеранов СВО и оказали помощь двум участникам при регистрации и открытии ИП. К 80--летию Великой победы компании подключились к реставрации памятников, приобретению бытовой техники и продовольственных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Социальная адаптация очень важна: человек прошел такое „огниво“. Если мы поможем все вместе, трудоустроим, он будет при деле, работать на предприятии, сможет обеспечивать семью», — подчеркнул заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.

В рамках деловой программы презентовали успешные практики: учредитель «Холдинг „Строительный Альянс“ Артем Петрухин рассказал о развитии индустриальных парков и формате light industrial; руководитель направления по развитию бизнеса „Комитас“ Александр Евсеенко выступил с темой автоматизации и роботизации складской логистики; общественный деятель и актер Александр Зарубин (Стоун) поделился мыслями о трансформации рекламной отрасли и возможностях роста для бизнеса в 2026 году.

Организаторы отметили, что форум стал конструктивной площадкой для диалога власти и предпринимателей, что способствует привлечению инвестиций и созданию рабочих мест в округе.