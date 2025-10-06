Интернет-кабель передали из Фрязина в зону СВО

В Ассоциацию ветеранов СВО городского округа Фрязино поступило обращение от бойца Воздушно-десантных войск Геннадия с просьбой о помощи. В результате на фронт передали интернет-кабель протяженностью 600 метров, продукты питания и товары первой необходимости.

Сбор гуманитарной помощи организовал председатель Ассоциации Игорь Какушкин. В работе участвовали также председатель Совета депутатов городского округа Фрязино, член фракции «Единая Россия» Полина Коновалова и депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Владимир Жигулин. Предприниматель Армен Оганисян помог приобрести необходимое снаряжение. Член Ассоциации Иван Корохов принял непосредственное участие в закупке и передаче гуманитарной помощи.

Оборудование, продукты питания и вещи улучшат условия службы военнослужащих.

Отметим, что местное отделение Ассоциации ветеранов СВО регулярно помогает защитникам, участвующим в выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Работу в этом направлении продолжат и дальше.