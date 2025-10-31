Интерактивная выставка «СВОи Герои» пройдет в Одинцове 4 ноября

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 4 ноября, в День народного единства, состоится презентация передвижного выставочного проекта «СВОи Герои». Мероприятие станет ярким и запоминающимся событием для жителей и гостей города.

Посетители смогут увидеть пять выставочных витрин с подсветкой, где представлены подлинные предметы с мест боевых действий: снаряжение, символика, доказательства присутствия коллективного Запада и другие уникальные экспонаты. Каждая витрина оснащена аудиогидом, доступным по QR-коду и NFC-меткам.

Центром экспозиции станут макеты артиллерийских систем, тубусы от изделий ракетного и реактивного действия, а также от гранатометов, интерактивные зоны, где каждый желающий сможет под руководством инструктора попробовать снарядить магазин учебными патронами и собрать-разобрать макет автомата Калашникова.

Желающие смогут примерить экипировку: настоящий бронежилет, каску и средства маскировки и сделать памятные снимки в тематической фотозоне. Также в программе — кинопоказ документальных фильмов, посвященных спецоперации нон-стоп.