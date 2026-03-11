Интерактивная выставка об участниках СВО откроется в Одинцовском округе

Передвижная экспозиция «СВОи Герои» начнет работу 12 марта в доме культуры в селе Ершово. Вход свободный, проект будет иметь возрастное ограничение от шести лет.

Открытие состоится в 15:00. В программе запланирована кураторская экскурсия. Создатели выставки лично расскажут гостям о каждом экспонате, его истории и значении. Также посетители смогут попробовать себя в роли пилота и полетать на симуляторе.

Выставка оборудована современными средствами для удобства посетителей. Например, гостям будут доступны пять тематических витрин с подсветкой и аудиогидом. Чтобы узнать историю любого предмета, достаточно просто поднести смартфон к QR-коду или коснуться NFC-метки — и рассказ начнется.

Проект создали на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи. Помощь в реализации также оказало региональное отделение «Поискового движения России» в Московской области. Экспозиция продлится до 25 марта.