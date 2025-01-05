Интерактивная программа для детей из ДНР и ЛНР прошла в Подольске

В пункте временного пребывания «Мечта» в Подольске организовали насыщенную интерактивную программу с подвижными и настольными играми для детей и подростков, эвакуированных из зоны боевых действий в ДНР, ЛНР и Курской области. Мероприятие провели специалисты по работе с молодежью из центра «Территория будущего».

Ребята участвовали в десятке различных активностей, включая кольцеброс, игру «Рыбаки и рыбки», «Крокодил», а также загадывали фанты и соревновались в скручивании каната на скорость. После активной части дня участники переключились на настольные игры. Среди них были «Угадай, кто я», «Факт или фейк?», «Магнитные поля», математическая игра «Сет» и лингвистическая игра «Заплетык языкается».

«Больше всего мне понравился кольцеброс и скручивание каната, еще битва магнитными шариками и смешная игра „Заплетык языкается“, — поделился впечатлениями один из участников, Егор Токарев.

Специалисты из молодежного центра уже более 10 раз посещали пункт временного пребывания, организуя для детей различные развлекательные программы. В ближайшее время команда аниматоров снова планирует приехать в «Мечту», чтобы подарить ребятам новые яркие эмоции и впечатления.