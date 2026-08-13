Инструкторы из Ногинска провели мастер-классы для бойцов 4‑й гвардейской бригады

10 августа команда специалистов из Дома СВО Ногинска вернулась домой после выполнения важной миссии. На протяжении нескольких дней инструкторы учебного класса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проводили обучающие мастер‑классы для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Программа обучения охватила сразу несколько направлений: тактическую медицину, специальную инженерную подготовку, а также навыки управления БПЛА. Занятия прошли для бойцов легендарной 4‑й Гвардейской мотострелковой бригады — в ее рядах служат и жители Богородского округа.

Напомним, в декабре прошлого года муниципалитет заключил с бригадой соглашение о шефских связях. Его цель — оказание подразделению всесторонней поддержки и выстраивание долгосрочного сотрудничества. Сегодня бойцы бригады ведут наступательные действия на Дружковском направлении.

Миссия оказалась по‑настоящему двусторонней: помимо передачи знаний, инструкторы Дома СВО получили уникальную возможность познакомиться с современными технологиями, применяемыми на передовой. Специалисты изучили наземные робототехнические комплексы, БПЛА, используемые противником, а также методы и технологии противодействия дронам. Кроме того, они ознакомились с трофейным вооружением, включая образцы техники стран НАТО.

Волонтеры также передали бойцам гуманитарную помощь от главы Богородского округа, меценатов и неравнодушных жителей. В состав груза вошло новейшее оборудование, в том числе дроны‑разведчики, которые помогут подразделению эффективнее выполнять поставленные задачи.