Иностранные наемники не смогут расторгнуть контракт с Вооруженными силами Украины в одностороннем порядке. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Денис Дунякин.

«Рассказывали, что контракт был на год (у иностранных наемников — прим. ред.) с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения», — рассказал собеседник агентства.

Об этом он узнал в процессе обучения, когда на тренировочной площадке с ним занимались инструкторы из Колумбии.

В сентябре Дунякина мобилизовали из Кривого Рога, а затем он оказался в плену в селе Шахтерское, которое находится в Донецкой Народной Республике.

Ранее другой военнопленный Сергей Ревенок рассказал, что военкомы украинских ТЦК отпускают пойманных украинцев за взятку в размере 600–1000 долларов. При этом, если откупившегося задержат снова, ему придется платить повторно.