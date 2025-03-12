Иностранный доброволец подписал в Балашихе контракт на военную службу

46-летний Дмитрий приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе из соседней дружественной страны. На гражданке он работал частным предпринимателем, а теперь будет защищать Россию в зоне специальной военной операции.

Боевого опыта у Дмитрия ранее не было. Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, работающий в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева, предлагает добровольцам все необходимые услуги. Здесь можно оформить документы, пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счет, получить юридическую консультацию, а также узнать о льготах и выплатах. Кроме того, предусмотрено первичное обучение для новобранцев.

«Нас учат тактической медицине, мы изучаем беспилотные летательные аппараты, проходим боевое слаживание и саперное дело. У меня есть семья, и я год готовил супругу к тому, что пойду на СВО. Теперь она готова, и я поехал», — рассказал Дмитрий.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно найти на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.