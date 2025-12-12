Инновационную программу реабилитации для бойцов СВО запустили в Сергиевом Посаде
Уникальную программу реабилитации для участников специальной военной операции запустили в Сергиевом Посаде. Она доступна для бойцов из разных регионов России.
Современный аудиовизуальный комплекс «Флоу» предлагает военнослужащим методы не только психологической, но также когнитивной и физической нейрореабилитации.
Программы создали при участии опытных психиатров, неврологов и клинических психологов. Они позволяют добиться высоких результатов, которые сохраняются на долгое время.
Объединение технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи улучшает состояние бойцов, а также значительно повышает качество их жизни.
Важно, что реабилитационные мероприятия проводят в комфортной обстановке с поддержкой специалистов. Это дает участникам специальной операции возможность быстрее адаптироваться к мирной жизни.
Запись на курс доступна на региональном портале государственных услуг по ссылке.