Инновационную программу реабилитации для бойцов СВО запустили в Сергиевом Посаде

Уникальную программу реабилитации для участников специальной военной операции запустили в Сергиевом Посаде. Она доступна для бойцов из разных регионов России.

Современный аудиовизуальный комплекс «Флоу» предлагает военнослужащим методы не только психологической, но также когнитивной и физической нейрореабилитации.

Программы создали при участии опытных психиатров, неврологов и клинических психологов. Они позволяют добиться высоких результатов, которые сохраняются на долгое время.

Объединение технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи улучшает состояние бойцов, а также значительно повышает качество их жизни.

Важно, что реабилитационные мероприятия проводят в комфортной обстановке с поддержкой специалистов. Это дает участникам специальной операции возможность быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Запись на курс доступна на региональном портале государственных услуг по ссылке.