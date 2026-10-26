Имена еще 82 погибших военнослужащих увековечили в Солнечногорске

23 октября в Солнечногорске торжественно открыли две новые мемориальные плиты с именами 82 земляков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Мероприятие стало продолжением работы по сохранению памяти о защитниках Отечества, которая ведется в муниципалитете на протяжении почти трех лет.

Ранее на двух первых плитах были высечены имена 136 погибших бойцов. После открытия новых мемориальных плит общее количество увековеченных земляков достигло 218 человек.

На церемонии собрались представители общественных и ветеранских организаций, власти округа и региона, а также молодежь и жители города. Среди почетных гостей были члены Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и отделения «Боевого братства», депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Александр Зарубин, заместители главы округа Виталий Тушинов и Эдуард Машковцев. Также почтить память героев пришли юнармейцы, кадеты, студенты, жители Солнечногорска и других регионов.

Первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров отметил особую роль мемориала как места, куда можно прийти, вспомнить защитников Отечества и выразить им благодарность.

Глава Солнечногорска Константин Михальков подчеркнул необходимость сохранять память и передавать ее будущим поколениям.

«Для нас важно не только сохранить имена героев на граните, но и передать память о них детям и внукам. Чтобы молодое поколение знало, какой ценой дается мир, и помнило своих земляков, которые отдали жизни за Родину. Вечная память героям. Их имена навсегда останутся в истории Солнечногорска и в сердцах тех, кто их помнит», — сказал Константин Михальков.

Во время торжественной церемонии присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.