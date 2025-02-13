Игры и викторины для детей ко Дню защитника Отечества прошли в Красногорске

Ребята узнали об истории российской армии, о ее полководцах и военачальниках, а также о победах русских солдат. На встречу со школьниками приехал военнослужащий запаса, волонтер «Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области» Андрей Романов.

«Дети задавали очень много вопросов. Им интересно, что такое служба в армии, как она проходит. Им интересно, что такое специальная военная операция, как люди себя чувствуют там», — отметил гость мероприятия.

После таких встреч с детьми в Донецке и Луганске Андрей понял, что хочет стать волонтером, рассказывать школьникам о событиях в мире, стране и округе.

«Я увидел настоящего солдата, который служил в армии, и понял, что он добрый человек, потому что занимался волонтерством и делал очень много добрых дел для солдат и детей», — поделился четвероклассник Александр Степкин.

Отметим, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в образовательных учреждениях региона создали все условия для качественного обучения детей. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.