Игры и конкурсы для первоклассников и детей участников СВО провели в Серпухове

Накануне Дня знаний во Дворце культуры «Россия» в Серпухове организовали праздник для первоклассников и детей участников специальной военной операции. Юных гостей ждали игры, конкурсы и подарки.

Организовал мероприятие Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поприветствовала собравшихся. Она отметила важность подобных мероприятий для сплочения сообщества.

Ребята участвовали в играх и конкурсах, которые провели в фойе дворца культуры. Юным гостям и их родителям подарили билеты на новый российский мультфильм «Доктор Динозавров».

Оксана Лебедева поздравила юного жителя округа Кирилла с днем рождения и вручила ему подарок к 1 сентября. Директор ДК «Россия» Юрий Бордачев поздравил ребят и их родителей с предстоящим Днем знаний. Он рассказал им о том, какие секции и студии работают в учреждении, а также пригласил на День открытых дверей 30 августа.