Игру к 226-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина провели в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках прошла интеллектуальная игра «К Пушкину сквозь время и пространство». Мероприятие посвятили 226-летию со дня рождения выдающегося поэта, драматурга и прозаика.

На встрече собрались члены клуба «Активное долголетие», воспитанники военно-патриотического объединения «Сова», а также депутаты Николай Томашов и Инна Монастырская.

«В формате увлекательной викторины представители разных поколений продемонстрировали свои знания о жизни и творчестве Пушкина, обменялись интересными фактами из его биографии, открыли для себя новые грани литературного наследия поэта», — рассказал Николай Томашов.

Он также добавил, что подобные мероприятия объединяют старшее поколение и молодежь общими культурными и духовными ценностями.

Перед собравшимися выступил участник специальной военной операции Владимир Коннов. Он подчеркнул, что сегодня в условиях внешнеполитических вызовов вопросы патриотизма и гражданской ответственности приобретают особое значение. Владимир Коннов отметил также, что произведения Александра Пушкина учат любить Родину, родное слово и историю России.

«Воспитание патриотизма начинается с уважения к собственной истории. Именно на таких встречах, где старшее поколение делится мудростью и опытом, а молодежь проявляет живой интерес к наследию предков, зарождается осознанная любовь к Родине», — поделилась Инна Монастырская.

Отметим, что игра стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее реализуют в Химках с июля 2024 года. За это время в округе организовали и провели более тысячи тематических мероприятий: концертов, выставок, мастер-классов, кинопоказов, спортивных состязаний, лекций, встреч с ветеранами и участниками специальной военной операции.