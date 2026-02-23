Художники написали портрет ветерана СВО в Серпухове

В Серпухове состоялась творческая встреча юных художников с участником специальной военной операции. Ребята создавали портрет героя с натуры, стараясь передать его характер и внутреннюю силу.

Гостем художественной мастерской стал заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, награжденный медалью Жукова. Дети сосредоточенно работали над каждой деталью портрета. В перерывах между набросками ветеран делился воспоминаниями о боевом пути и годах службы.

«Такое живое общение помогает молодым авторам глубже прочувствовать образ героя. Искренние истории из первых уст позволяют точнее передать стойкость характера в работе», — отметили организаторы.

Встречи с ветеранами проходят в округе регулярно. Они помогают укреплять связь поколений и через творчество приобщают детей к истории страны. Ребята смогли не только написать портрет, но и услышать правду о службе от человека, прошедшего через боевые действия.